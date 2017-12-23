أشغال الشارقة: إنجاز التسوية الترابية لـ 100 قطعة أرض بأم فنين

الشارقة 24:





تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة واهتمامه بشؤون المواطنين، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال التسوية الترابية لمجمعي العزب الجديدة بمنطقة أم فنين بالشارقة.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة انتهت من أعمال التسوية الترابية للمجمعين مع الطرق الحصوية المحيطة بهما وإحاطة كل مجمع بالأسوار الشبكية اللازمة على ارتفاع مترين.

وتفصيلاً، قال المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بالدائرة "يحتوي كل مجمع على 50 قطعة أرض موزعة على أصحاب العزب المستحقين وتبلغ المساحة الإجمالية لكلا المجمعين 300 ألف متر مربع بتكلفة مليونين ونصف المليون درهم.

وكانت الدائرة قد قامت بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لدراسة مناسيب الأرض ومستوى منسوب التربة في المنطقة، وبلغت كمية القطع والحفر اللازمة للحصول على المنسوب المناسب 106 آلاف متر مكعب، كما بلغت كمية الدفان اللازمة للردم 212 ألف متر مكعب.

وأكد نعمان أن المشروع جاء لتسوية أوضاع أصحاب العزب المتأثرة بالأعمال التطويرية للمدينة تعويضاً للمواطنين من أصحاب العزب العشوائية التي تمت إزالتها بسبب أعمال التطوير التي شهدتها المناطق.