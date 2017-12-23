راشد المحيان: مكرمة حاكم الشارقة تعزز الاستقرار الأسري بالإمارة

الشارقة 24:

أشاد راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومكرمته في رفع رواتب موظفي حكومة الشارقة، والتي تسهم برفع خط العيش الكريم لمواطني الشارقة، واهتمام سموه المتواصل باستقرار البيوت والأسرة، مؤكداً أن توجيهات سموه وما يقدمه من مكارم سخية تنعكس بظلالها على الأبناء والبنات وبالتالي تسهم برفع تحصيلهم العلمي ومواصلتهم للدراسة في مناخ مستقر.

وقال المحيان إن نظرة صاحب السمو حاكم الشارقة، تعد نظرة بعيدة المدى وثاقبة لدراسة البعد الاجتماعي لكل الأسر لاسيما بعد اطلاع سموه على نتائج الإحصاء لافتاً إلى أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين المواطنين تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري بالإمارة، من خلال تمكين أولياء الأمور من تلبية احتياجات أسرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر ومنحهم كل أسباب الطمأنينة وراحة البال وبالتالي وبصورة غير مباشرة تدعم في محتواها كافة النظم التعليمية وترفع من جاهزية الأسرة لتعليم أبنائها وتسهم في إقبال الطلبة على الجد والاجتهاد ليكونوا في المراتب الأولى من العلم والتعلم ويواصلوا حمل رسالة الوطن في طلب العلم والمعرفة وتمكن الأجيال منها.