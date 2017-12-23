سلطان بن أحمد: نبارك لجميع الفائزين وهنيئاً للمغرب بلقب منشد الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء الجمعة، الفائزين في برنامج "منشد الشارقة" في موسمه العاشر، وسط أجواء احتفالية مميزة بحضور جمهور غفير توافدوا لحضور الحفل الختامي الذي أقيم على مسرح المجاز بالشارقة.

وتفضل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للاعلام، وسعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للاعلام بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل على لقب "منشد الشارقة" في نسخته العاشرة المنشد المغربي ياسين لشهب و حصل المنشد الأردني صالح الخلايلة على المركز الثاني، وجاء المنشد المصري يوسف محمود في المركز الثالث، كما تم تكريم رعاة البرنامج وكافة المساهمين فيه.

وخلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، هنأ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، جميع الفائزين وهنأ المنشد المغربي لحصوله على لقب منشد الشارقة في نسخته العاشرة.

وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالحضور الجماهيري الكبير المتواجد والمتابع لبرنامج منشد الشارقة، وتوجه الشيخ سلطان بن أحمد بالشكر لفريق عمل منشد الشارقة مشيراً إلى أنه عمل بجد وجهد لتنظيم البرنامج الذي خرج بالصورة المبهرة.