إنجاز 5 محطات جهد 33 كيلو فولت في الشارقة خلال 2017

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استمرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة في تكثيف جهودها خلال عام 2017 لتنفيذ برنامج لتطوير وتعديل الشبكات وإنجاز مشروعات محطات لتوزيع الكهرباء حيث أنجزت الهيئة 5 محطات جهد 33 كيلوفولت تشمل محطات تلال 2، 5، 6، والجرينة ومحطة شموس، كما انتهت من تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية في عدد من المناطق شملت مناطق واسط والصجعة ومويلح .

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المستمرة، تشكل حافزاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وإنجاز مشروعات المحطات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة مما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه منوهاً بأن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة بمعدل 3% سنوياً .

وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ منظومة تطوير شبكات النقل والتوزيع وإصافة محطات جديدة.

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة ستساهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في عدة مناطق وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات ومراعاة أعلى نظم الأمان والجودة في العمل، وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.