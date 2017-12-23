بلدية مدينة الشارقة تطلق برنامج "تقييم الأداء السنوي" للمدير العام والإدارات

الشارقة 24:

أطلقت بلدية مدينة الشارقة برنامج "تقييم الأداء السنوي" للمدير العام ولكافة إداراتها وقطاعاتها، لتضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى إنجازاتها الإدارية حيث يعتبر هذا التقييم الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة استكمالاً لخطة البلدية الاستراتيجية الرامية إلى اعتماد الشفافية في كافة إجراءاتها الخاصة بآلية عملها حيث سيسهم البرنامج في تحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية في كل إدارة ليتم العمل على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة السلبية منها، كما سيعمل البرنامج على زيادة القوة التنافسية بين الإدارات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي ورضا المتعاملين.

وفي تعليقه على هذا البرنامج، قال سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: بفضل الله سبحانه وتعالى والتوجيهات السامية لصاحب السمو الحاكم اعتمدت الإدارة العليا في بلدية مدينة الشارقة مبدأ الشفافية للارتقاء بمستوى عملها إلى أعلى الدرجات وقد رأينا أنه لا بد لنا من مواجهة التحديات والبحث بأنفسنا عن أي مؤشر سلبي قبل الإيجابي لمعالجته، من هنا جاءت فكرة إطلاق البرنامج الذي اعتمد على عشر معايير أساسية تتمحور حول أهداف ومهام الإدارات والمدة الزمنية المطلوبة لكل إجراء والخطط المستقبلية ونسبة الإنجاز ورضا المتعاملين، وقد قامت كل إدارة بإعداد ملف كامل يتضمن شرح كافة معايير عملها بالإضافة إلى المستندات والإحصاءات التي تثبت صحة البيانات الواردة وتم عرض الملفات على لجنة مؤلفة من المستشارين في البلدية ومن جهات خارجية متخصصة في التطوير الإداري حيث تولت اللجنة التدقيق على الملفات والتأكد من تضمينها لكافة المعايير الواردة في التقييم .

أما المرحلة الثانية من البرنامج، فقد تمثلت بتقييم مباشر من قبل مدير عام البلدية ومساعدي المدير العام ومديري الإدارات وأعضاء اللجنة لكل إدارة على حدة وقد استمرت هذه المرحلة لمدة ثلاثة أيام عمل متواصلة من الثامنة صباحاً إلى الخامسة عصراً حيث قدمت كل إدارة عرضاً مرئياً تلاه استجواب من الحضور لتوضيح كافة التساؤلات وقد جرى التقييم إلكترونياً ومباشراً وقد تم عرض النتائج لإدارات البلدية البالغ عددها 27 إدارة بشكل فوري، ومع نهاية اليوم الثالث وفي تجربة رائدة من نوعها، قام مساعدو المدير العام ومدراء الإدارات وأعضاء اللجنة بتقييم الأداء السنوي لمدير عام البلدية وذلك بناء على معايير تتضمن الإنجازات والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات وإطلاق المبادرات.

وقد أشاد سعادة الطريفي بمدى الحرص الذي أبدته إدارات البلدية لتقييم عملها ولإظهار كافة النقاط الإيجابية والسلبية بكل شفافية وشكر الإدارات على الجهد الكبير الذي بذلته لتجهيز الملف خلال المدة المطلوبة والتي لم تتجاوز شهراً واحداً، منوهاً إلى أن العمل في السنوات القادمة سيختلف بحيث ستبدأ كل إدارة بإعداد ملفها منذ بداية العام لتحديد أهدافها وكفاءة عملها ليتم تقييم الملف مع نهاية العام .

وختم سعادته: نحن فخورون بإطلاق هذا النظام وسنقوم بالتعاون مع أخصائيين إداريين وماليين بتقييم هذه التجربة لقياس مدى فعالية هذه المعايير مع إمكانية تعديلها بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بكافة الخدمات إلى أعلى مستوياتها.