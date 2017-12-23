محمد آل ثاني: توفير الحياة الكريمة للمواطنين أولوية عند حاكم الشارقة

الشارقة 24:

أكد الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، والتوجيه المستمر بتلبية احتياجاتهم المعيشية، ظل دائماً يحتل أولوية عند صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل إدخال السعادة إلى نفوسهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية مجتمعهم ومواصلة الإنجازات في إمارتهم ودولتهم.

وقال آل ثاني: "جاءت مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين المواطنين، لتكون أجمل هدية بمناسبة العام الجديد للمواطنين والمواطنات الذين أسهمت جهودهم في تحقيق الإنجازات المتتالية لحكومة الشارقة، ولتشكل دافعاً إضافياً لهم لوضع بصماتهم على بيئة العمل الحكومي. ".