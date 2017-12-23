وحيدة عبد العزيز: رؤية حاكم الشارقة تؤكد أن بناء الإنسان طريق التنمية المستدامة

الشارقة 24:

قالت وحيدة عبد العزيز عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: "‏نتقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببالغ الشكر والعرفان على مكرمة سموه التي تحقق رؤية سموه في أن بناء الإنسان هو طريق التنمية المستدامة والتي تشمل أبناءه المواطنين في حكومة الشارقة والتي استبشر بها اليوم أبناء الشارقة وعمت الفرحة والسعادة في كل الأسر وهي مبادرة سامية في عام الخير ترتقي بالأداء وتحفز على الإبداع والابتكار في منظومة حكومة الشارقة التي تدعم المواطن وتحقق الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع.

ولم تستثني المبادرة المتقاعدين من أبنائها الذين عملوا وأخلصوا في دوائر حكومة الشارقة وستشجع المبادرة الكوادر الوطنية للعمل في جميع المجالات والإسهام في الارتقاء بالعمل الحكومي في الإمارة وندعوا جميع موظفي حكومة الشارقة لترجمة شعورهم بالسعادة بالإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالإمارة الباسمة".