"الشارقة لإدارة الأصول" تعرب عن اعتزازها برعاية "منشد الشارقة 10"

الشارقة 24:

عبرت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن اعتزازها برعاية برنامج "منشد الشارقة" في نسخته العاشرة التي تنظمها حالياً مؤسسة الشارقة للإعلام، والذي يبث على شاشة تلفزيون الشارقة، حيث أن هذه الرعاية تأتي في إطار اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية، باعتباره إحدى المبادرات التي تؤكد الرسالة السامية للفن ودوره في الارتقاء بذائقة الفرد، إلى جانب ما حققه البرنامج من نجاح خلال دوراته الماضية.

وتتولى شركة الشارقة لإدارة الأصول هذا العام، تقديم الرعاية الرئيسية لبرنامج "منشد الشارقة" وسهراته الأسبوعية التي أقيمت في مسرح المجاز بالشارقة.

وقال سعادة إبراهيم الحوطي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: "تفخر شركة الشارقة لإدارة الأصول برعايتها لبرنامج "منشد الشارقة"، خاصة أنه أضحى واحداً من أهم الفعاليات التي تميز إمارة الشارقة، إلى جانب العديد من المهرجانات الثقافية والفنية، وبلا شك أن البرنامج ترك بصمة جميلة في كافة المدن والدول التي زارها، بفضل رسالته الهادفة، التي تنسجم مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نعتز بها كثيراً"، مشيراً إلى أن البرنامج استطاع منذ انطلاقته وحتى اليوم، تحقيق نجاح لافت، وهو ما مكنه من تكريس مبادئ الفن الهادف وترسيخها على أرض الواقع.

وأكد الحوطي أن هذه الخطوة لا تعد الأولى في سيرة الشركة، حيث قال: "لقد سبق لشركة الشارقة لإدارة الأصول، أن قامت برعاية العديد من المبادرات الاجتماعية مثل الملتقى السادس لخدمات كبار السن مهرجان الشارقة لرواد الأعمال 2017، ويوم العلم وغيره من المناسبات الاجتماعية والوطنية، وهذا يأتي من باب الحرص على متابعة ما يجري على أرض الواقع، وملامسة المجتمع المحلي وتطلعاته".