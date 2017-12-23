شرطة دبا الحصن تُرسخ الأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال

الشارقة 24:

شاركت شرطة الشارقة، في البرنامج الشتوي لمركز الطفل بدبا الحصن "أمننا أمنكم"، والذي يحتوي على عدة أنشطة ومحاضرات تستهدف الأطفال المشاركين، حيث قام مركز شرطة دبا الحصن الشامل في تقديم ورشة بعنوان "كيف تقول لا؟" ألقاها المساعد أول خليفة طمروق الظهوري من الشرطة المجتمعية، وتناولت الورشة تعريفاً بالمفاهيم والقيم الإيجابية وترسيخها في ذهن الطفل لنشر التوعية الأمنية لديه، المطابقة للمفاهيم التربوية القويمة المبنية على أسس متينة من الأخلاق الحميدة لخلق جيل واع ومدرك لدوره الفعال في منع السلوكيات السلبية.

وعرّف المحاضر المشاركين بكيفية تطوير قدراتهم الدفاعية، من خلال التصرف الصحيح برفض السلوكيات الخاطئة التي قد يتعرضون لها، من خلال تعريفهم بأشكال وأنواع المضايقات التي يتعرضون لها، وتثقيفهم وتوعيتهم تجاه تلك السلوكيات المنافية للقوانين وأعراف وتقاليد المجتمع.

وأكد المحاضر، أهمية غرس السلوك القويم لدى الطفل وتنشئته تنشئة حسنة بعيداً عن السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا.