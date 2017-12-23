شرطة الشارقة توعي بأهمية الرياضة في الشرقية

الشارقة 24:

نظمت إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ورشة حول أهمية الرياضة في المجال الشرطي، استهدفت العاملين بإدارة شرطة المنطقة الشرقية والمنعقدة بقاعة الشهداء.

قدم الورشة المساعد أول فهد سعيد الكندي الذي تحدث عن أهمية الرياضة وأثرها في حياة الإنسان وخاصة بالمجال الشرطي، وذكر بأنه يجب على الأشخاص ممارسة الرياضة وجعلها كأسلوب للحياة الصحية لجميع الأعمار، لما للرياضة من أثر إيجابي على الصحة النفسية والجسدية والوقاية من الأمراض المتوقعة من قلة الحركة والسمنة المفرطة.

وقال إنه بممارسة الرياضة مع التقيد بنظام غذائي صحي، يستطيع الإنسان ممارسة حياته الطبيعية وإنجاز أعماله اليومية ومهام عمله بنشاط وحيوية.

وتطرق المحاضر إلى النظام الغذائي السليم والمتمثل بالالتزام باحتياجات الشخص للوجبات اليومية والابتعاد عن الدهون والسكريات المضرة بالصحة واستبدالها بطعام صحي ومفيد.

وتخللت الورشة، فتح باب النقاش، حيث تفاعل الحضور في طرح استفساراتهم، حيث أجاب عليها المحاضر وقدم النصائح العامة حول اختيار الرياضة والجدول الغذائي المناسب لكل شخص.