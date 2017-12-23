لجنة باستشاري الشارقة تعد 10 توصيات حول مجلس التعليم

الشارقة 24:

بحثت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الخميس مقترحاتها لأهم التوصيات التي سترفعها للمجلس، خلال جلسته المقبلة بشأن التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة مجلس الشارقة للتعليم.

ترأس الاجتماع، سعادة أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من عبد الله سبيعان، ونورة بن خليف الطنيجي، ووحيدة محمد عبد العزيز، وأحمد حسين بوكلاه، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بو خلف رئيس قسم اللجان.

وقامت اللجنة بصياغة عدد من التوصيات على ضوء مناقشة أعضاء المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة مجلس الشارقة للتعليم، واطلاعهم على ما رفعه أعضاء المجلس من توصيات، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومعاونيه.

وأكدت اللجنة الدعم الكبير والمتابعة والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالمرافق التعليمية، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحرص سموهما على توفير كافة الإمكانيات التي تضمن توفير بيئة تعليمية متميزة، مما يشكل حافزاً للجميع لبذل الجهد، لتحقيق تطلعات سموهما الهادفة إلى خلق أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على المساهمة في تقدم وتطور وطنها.

وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات، صياغة عشر توصيات تتناول أعمال ومهام واختصاصات مجلس الشارقة للتعليم، تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة لدراستها وإقرارها.