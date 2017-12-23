د. حبيب غلوم: "الإمارات لمسرح الطفل" يسعى لخدمة الأطفال

الشارقة 24 – محمود سليم:



قال الدكتور حبيب غلوم، مدير مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل يسعى لخدمة الطلبة والطالبات، والأطفال عموماً في دولة الإمارات، من خلال العروض التي يقدمها لهم في الإجازة الصيفية وهو ما يساهم في استغلال وقت فراغهم بصورة سليمة ومفيدة.



وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24": "أتشرف أن أكون مدير المهرجان للسنة الـ 11، وشرف لنا أيضاً تكريم أم المسرحيين مريم سلطان، لدورها الكبير في المسرح العام، ومسرح الطفل خاصة، وهي أيضاً حريصة على التواجد في كل الدورات".



وأشار مدير مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إلى أن المهرجان كرم أيضاً الفنان الراحل ذيب داوود، لمساهماته في دورات مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مشيراً إلى أن "هذه الدورة هي إضافة للدورات السابقة، تلافينا فيها الأخطاء الماضية، لتقديم عمل مسرحي للأطفال يزيد من ثقافتهم المسرحية، وانتمائهم للدولة وللقيادة الرشيدة لهذا الوطن المعطاء".



وجاءت تصريحات غلوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ 13 للمهرجان، حيث تم عرض مسرحية "المهرجون"، من إخراج وتأليف الفنان مرعي الحليان وتقديم مسرح بني ياس.