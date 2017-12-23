عبد الله السبوسي لحاكم الشارقة: الجود والكرم من شيمتكم والبذل والعطاء من طبعكم

الشارقة 24:



قدم سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من أبنائه المواطنين، وقال: "شكراً صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمتكم الجديدة لموظفي الحكومة بزيادة الرواتب، وهذا ليس بغريب على سموكم، فالجود والكرم من شيمتكم، والبذل والعطاء من طبعكم".



وأضاف "فدعمكم يحقق الخطط التنموية في استثمار الإنسان، والرفاهية المعيشية، والحياة الكريمة، ويرسم السعادة، والرضا الوظيفي، كل ذلك يحفز الموظفين على رد الجميل بالعمل ودعم الوطن بإنجازات الانتاجية بأعلى جودة واتقان".



وختم كلمته "هنيئاً لنا أن حاكمنا سلطاناً.. وولي أمرنا سلطان الخير.