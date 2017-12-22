ماجد بن سلطان القاسمي: توليفة مميزة من العروض والفعاليات في "ضواحي 6" بكلباء

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة أن مهرجان "ضواحي 6 " الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس بمدينة كلباء، يضم توليفة مميزة من العروض والفعاليات المميزة التي تقام للمرة الأولى.



وأضاف القاسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش افتتاح المهرجان بحديقة الشاطئ بمدينة كلباء، أن المهرجان يضم أجنحة متعددة للكثير من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ومن بينها أجنحة خاصة بمعروضات الأسر المنتجة.



وقال القاسمي إن المهرجان يركز في نسخته الحالية على العروض الترفيهية والثقافية والتراثية، كما تقام الكثير من الأنشطة والورش للجهات المشتركة.



ولفت إلى أن العروض المستحدثة هذا العام تتنوع بين الألعاب النارية وعروض الضوء، إضافة لقرية ألعاب الطفل والتي تضم أكثر من 14 لعبة متنوعة، داعياً الجمهور إلى الاستفادة من هذه الفعاليات طوال أيام المهرجان.



وتوجه مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشكر إلى الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان وعلى رأسها بلدية كلباء، وبلدية خورفكان.