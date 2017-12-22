خميس السويدي: ندعو أهالي "الشرقية" إلى استثمار فرصة مهرجان "ضواحي6"

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



أعرب سعادة خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال تصريحات لـ "الشارقة 24" عن أمله في أن يتمكن أهالي كلباء والساحل الشرقي من استثمار وجود المهرجان في المنطقة، لافتاً إلى أن النسخة الحالية تشمل العديد من الأجنحة المميزة للجهات المشاركة، والكثير من العروض الترفيهية الرائعة التي تناسب مختلف الأعمار.



وأشاد بجهود اللجنة المنظمة لمهرجان ضواحي في نسخته السادسة وعلى رأسها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى.



وقال السويدي على هامش افتتاح المهرجان، إن النسخة الحالية شهدت توسعاً طال 3 مدن هي الشارقة والذيد وكلباء.



واختتم رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى حديثه، بالتأكيد على أن الفرصة سانحة للاستمتاع بعروض وفعاليات المهرجان، لا سيما في ظل الأجواء الرائعة التي تخيم على الساحل الشرقي.