خالد بن سلطان القاسمي: المكرمة تضمن للمواطنين حياة آمنة ومعيشة رغيدة

الشارقة 24:



أشاد الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخصوص مكرمة سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على هذه المكرمة التي شملت جميع المواطنين الموظفين في الشارقة، والتي تضمن لهم حياة آمنة ومعيشة رغيدة.



وأضاف بأن هذه المبادرة تعتبر من المبادرات النوعية والمعطاءة والإنسانية لسموه التي تترك أثراً كبيراً في نفوس المواطنين، فقد عودنا صاحب السمو حاكم الشارقة على المكارم التي تدخل الفرح والسعادة على قلوب الجميع، كما أن سموه يمتلك رؤية مستقبلية مواكبة للتغيرات العالمية في شتى المجالات، وهذه البادرة ليست غريبة على حاكم يحب أبناء وطنه، فهو يسعى بشتى السبل إلى صنع الابتسامة على وجوه سكان الشارقة، ويهدف بشكل مستمر إلى تأمين احتياجات المواطنين الأساسية لضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.



وأضاف: تعتبر هذه المكرمة هدية العام القادم للمواطنين، فهي تتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة، إضافة إلى أنها تتناسب مع رؤية الإمارة المستقبلية الهادفة إلى أن تكون من أفضل المدن التي توفر جميع الاحتياجات للعيش فيها، وعلينا جميعاً أن نشكر سموه على هذا العطاء والمبادرة التي تصب في صالح أبناء الوطن من خلال العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية التي ترتقي بإماراتنا الحبيبة والباسمة ووطننا الغالي لنكون دائماً الرقم واحد عالمياً في كل القطاعات والمجالات.



خالد آل علي: المكرمة تحفزهم على بذل الجهود لتحقيق الإنجازات الرائدة



من جانبه أكد المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في الدوائر الحكومية وعلى اختلاف درجاتهم الوظيفية تجسد رؤية سموه المستقبلية في توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.



وأضاف: أن هذه المبادرة تساهم في رفع قدرات العاملين في قطاعاتهم ووظائهم على اختلافها كونها تحفزهم على بذل الجهود والتميز في العمل لتحقيق الإنجازات الرائدة والنوعية والريادية.