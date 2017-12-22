أشاد بالقرار

خالد بن أحمد القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تدعم الاستقرار المعيشي للمواطنين

  • الجمعة 22, ديسمبر 2017 في 5:31 م
تقدم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية: بكل الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته بزيادة رواتب موظفي الحكومة، ولحرصه الدائم على استقرار أحوال معيشة المواطن من أجل الخير والرخاء لوطننا العزيز.

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بوافر الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه الدائم للمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: جاءت موازنة العام 2018، متوافقة مع رؤية سموه الاقتصادية والاستراتيجية، هدفها الأول هو الارتقاء بالإمارة في مختلف المجالات، وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية والدعم لكل المستحقين، وبالتأكيد ستنعكس استراتيجية الموازنة على أنشطة وخدمات دائرة الحكومة الإلكترونية وتدفعها نحو المزيد من النجاح والتقدم.