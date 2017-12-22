خالد بن أحمد القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تدعم الاستقرار المعيشي للمواطنين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



توجه الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بوافر الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه الدائم للمؤسسات والدوائر الحكومية.



وأضاف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: جاءت موازنة العام 2018، متوافقة مع رؤية سموه الاقتصادية والاستراتيجية، هدفها الأول هو الارتقاء بالإمارة في مختلف المجالات، وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية والدعم لكل المستحقين، وبالتأكيد ستنعكس استراتيجية الموازنة على أنشطة وخدمات دائرة الحكومة الإلكترونية وتدفعها نحو المزيد من النجاح والتقدم.