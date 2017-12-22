عبد الله العويس: مكرمة حاكم الشارقة تحفز الموظفين لبذل المزيد من الجهود

الشارقة 24:



تقدم سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مجلس إدارة اكسبو الشارقة، بأسمى آيات العرفات والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه لأبنائه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بقيمة 600 مليون درهم، مؤكداً سعادته أن هذه المكرمة تجسد مدى وعمق جهود سموه من أجل الوصول للاستقرار الاسري ورفع المستوى المعيشي.



وأوضح سعادته أن مثل هذه المكرمات تحفز الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعطاء وأن القرار سوف يكون له دور كبير وفاعل بدعم استقرار حياة موظفي الحكومة وتوفير سبل الراحة والعيش الرغيد لأسرهم.



وأشار سعادته إلى أن رفع سموه للحد الأدنى لرواتب خريجي الجامعات إلى 25 ألف درهم هو تعزيز لقيمة العلم والثقافة وتحفيز للشباب للحصول على أعلى الشهادات الجامعية، وهذا هو هدف صاحب السمو في أن يحقق أبناؤه الريادة والتميز في جميع المجالات



وأكد سعادته أن مكرمة سموه تساهم في علاج الكثير من المشاكل الأسرية والتي يتعلق جزء كبير منها بالأمور المادية وتساعد في دعم أواصر الأسرة.