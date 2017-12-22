عبد الله المحيان: مكرمة سخية وسامية من والد كريم لأبنائه

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكد سعادة عبد الله المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تؤكد حرصه الشديد على راحة موظفي حكومة الشارقة من أبناء الوطن، وتعكس متابعة سموه الدقيقة لأحوالهم المعيشية واهتمام سموه البالغ بهم وتوفير أفضل سبل الحياة الرغيدة لهم، وهذا الأمر يؤكد أن الحكومة تهتم بجميع أبناء الوطن سواء الذين يخدمون في الحكومة، أو الذين تقاعدوا.



وأضاف المحيان أن هذه المكرمة ستترك سعادة كبيرة لدى أبناء الوطن في الشارقة، ومما لا شك فيه أن هذا القرار الحكيم من قبل سموه يصب في إطار علاقته وقربه من أبنائه المواطنين في الشارقة، وسموه عودنا دائماً أن يكون قريباً من كل أمور المواطنين.



وأشار رئيس هيئة الشارقة الصحية إلى أن هذا القرار يدعم المجتمع بشكل كبير من خلال رفع الكفاءات الوظيفية لأن الفرد المنتج هو من يرفع المجتمع بشكل عام.