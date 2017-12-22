مركز شرطة دبا الحصن الشامل يطلق مبادرة الحقائب الشتوية

الشارقة 24:



ضمن مبادرات عام الخير، أطلقت الشرطة المجتمعية بمركز شرطة دبا الحصن الشامل مبادرة الحقائب الشتوية التي استهدفت العمال والمستخدمين العاملين بالمركز، حيث تم توزيع الحقائب عليهم وتحتوي على ملابس شتوية من قمصان وقفازات وغيرها من الأدوات الأخرى .



جاءت هذه المبادرة لإسعاد العمال وإدخال السرور والبهجة عليهم، فهم يعدون جزءاً لا يتجزأ من العاملين بالمركز، حيث تولي القيادة العامة لشرطة الشارقة لهذه الفئة المهمة الاهتمام اللازم لخلق بيئة ملائمة لإنجاز الأعمال وذلك من خلال تقديم الدعم لهم وإشراكهم بمختلف الفعاليات والمبادرات وهو الأمر الذي يعتبر كرد قليل للشكر والعرفان المستحقين لهم منا جميعاً، وفي المقابل تستمر شرطة الشارقة في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية تماشياً مع نهج دولة الإمارات وتعليمات قيادتنا الرشيدة .