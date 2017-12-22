مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية ينطلق 12 يناير 2018

الشارقة 24:



يستعد مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الحدث الموسيقي السنوي الأبرز في إمارة الشارقة، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، لإطلاق دورته الخامسة التي تتواصل خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير المقبل، في عدد من الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.



ويشارك في المهرجان نخبة من النجوم، والفنانين، والموسيقيين من 11 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والكويت، وإسبانيا، والأرجنتين، وأوكرانيا، والمجر وغيرها، والذين سيقدمون أغنياتهم وموسيقاهم للجمهور في أربع وجهات هي: مسرح المجاز، وجزيرة العلم، والقصباء، وواجهة المجاز المائية، على مدار ثمانية أيام.



وستتضمن فعاليات المهرجان الذي أصبح واحداً من أهم الفعاليات الفنية على مستوى المنطقة، باقة متنوعة من الموسيقى العربية، والأندلسية، وموسيقى الجاز، والتي تُمثّل بمجملها مزيجاً غنياً بالثقافات والتقاليد الموسيقية العريقة التي تُرضي جميع الأذواق.



وقال الفنان فرات قدوري، مدير مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية: "في كل عام، يُوفّر المهرجان فرصة ثمينة للمواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع بأعذب الأصوات والألحان، إذ تستضيف الدورة الخامسة نخبة من ألمع نجوم الفن والموسيقى من المنطقة والعالم، لتقدم عالماً غنياً بأشكال التعبير الفني والموسيقي في الوجهات السياحية والترفيهية بالشارقة".



وأضاف قدوري: "في إطار جهودها المتواصلة للمحفاظة على تراثها الأصيل، واحتفالها بالفنون، أصبحت الشارقة اليوم عاصمة ثقافية وفنية بامتياز، ويُمثّل هذا المهرجان الموسيقي أحد كنوزها الفنية، وجزءاً من جهودها لتعزيز مسيرة التنمية الثقافية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وسنعمل على تقديم مهرجان استثنائي في دورته الخامسة، يتميز بتنوعه وغناه الفني والثقافي".



وتتضمن الدورة الخامسة من المهرجان 14 حفلاً موسيقياً مختلفاً، تتوزع خمسة منها في وجهتين هما مسرح المجاز، ومسرح جزيرة العلم، وتتطلب شراء التذاكر، فيما تُقام الحفلات الـ 9 الأخرى في القصباء، وواجهة المجاز المائية بالهواء الطلق، ويمكن حضورها مجاناً.



وعلى هامش المهرجان، تنظم مسابقة الغناء لجميع الأعمار في القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، وتقام أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية التي تستقطب سنويا كوكبة من خيرة العازفين من مختلف أنحاء العالم، وتنطلق هذا العام بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق لجدارته بقيادة الفرق الموسيقية.



ومن أهم الفعاليات أمسية خاصة لتكريم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تقدمها فرقة أوركسترا دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى الأمسيات الموسيقية التي تُقام بالهواء الطلق، في حدث فني عالمي، يُرضي ذائقة الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات، أثناء مشاهدتهم لنجوم الفن يُبدعون أعذب الأغنيات والألحان الساحرة.



وتُباع تذاكر حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.ticketmaster.ae/ ، كما تتوفر في مراكز خدمة العملاء في القصباء، وجزيرة العلم، ومسرح المجاز، وواجهة المجاز المائية.



يُذكر أن مركز فرات قدوري للموسيقى يسعى من خلال تنظيم هذا المهرجان إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الإماراتي بمختلف الثقافات الموسيقية من جميع أرجاء العالم، فضلاً عن إثراء رصيد إمارة الشارقة بعناصر الجذب الثقافية والفنية والسياحية.