سلطان الزعابي: مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية يبرز الوجه الحضاري للمنطقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قال سلطان عبيد الزعابي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء، إن الغرفة وبالتعاون مع بلدية مدينة كلباء وجمعية الصيادين بكلباء بصدد إطلاق فعاليات النسخة الأولى لمهرجان "الساحل الشرقي للبيئة البحرية" الثلاثاء المقبل وحتى الخميس.



وأوضح الزعابي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المهرجان يعكس اهتمام وحرص الغرفة على إبراز الوجه الحضاري والتراثي العريق لمدينة كلباء ومنطقة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة بشكل عام، عبر تقديم باقة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية التي من شأنها أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والأنشطة المرتبطة بالبيئة البحرية في هذه المنطقة.



وقال الزعابي إن المهرجان يشهد مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلية، ويستهدف برنامج المهرجان الجمهور بشكل عام وهو يشكل فرصة للعائلات والزوار للتعرف على الحياة البحرية لمنطقة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، والاستمتاع بالعروض والمسابقات التراثية والشعرية والألعاب البحرية والترفيهية وقوارب النزهة ومنتجات الأسر المنتجة والمأكولات الشعبية.