جاسم البلوشي: مكرمة حاكم الشارقة تعكس ثقة سموه في أبنائه

الشارقة 24 - محمود سليم:



قال جاسم البلوشي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعكس ثقة سموه الكبيرة في الإنسان المواطن.



وأشار البلوشي في تصرحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة يعلنها صريحة أن أفضل استثمار هو الاستثمار في الإنسان دائماً وأبداً، مضيفاً "فعندما يستعد الناس لمواجهة تحديات الحياة، تأتي مكرمة سموه لتأكد أن الاستثمار في الإنسان هو المنأى".



وأضاف أن لمكرمة سموه دوراً إيجابياً في رفع الرضا الذاتي للمواطنين، وبالتالي رفع نسبة العطاء لدى الفرد، وهذا ما ينعكس على على معنوياتهم، وتحقيقهم للأهداف الوطنية.



وأوضح البلوشي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ورئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير، أنه بما أن أهداف المنتدى هي رفع فاعلية الشباب، وأدائهم في المؤسسات، فهذه المكرمة لاشك أنها ستخدمنا في تحقيق أهدافنا، والأهداف الاستراتيجية للإمارة.