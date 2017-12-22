هنادي اليافعي: مكرمة حاكم الشارقة تعزز الاستقرار الأسري بالإمارة

الشارقة 24:

قالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل، إن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين، تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري بالإمارة، من خلال تمكين أولياء الأمور من تلبية احتياجات أسرهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، ومنحهم كل أسباب الطمأنينة وراحة البال.

وأكدت اليافعي أن بيئة العمل الحكومي ستكون المستفيد الأكبر من هذه المكرمة، نظراً لأن زيادة الرواتب ستجذب مزيداً من الكفاءات البشرية المواطنة إلى حكومة الشارقة، وفي نفس الوقت ستكون بمثابة حافز إضافي للموظفين المواطنين الحاليين لتحقيق الريادة والجودة والتميز، وتعزز ولاءهم وانتماءهم إلى هذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة التي تحرص على أن يكون شعبها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.