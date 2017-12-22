ندى عسكر النقبي: حاكم الشارقة يواصل نهجه الحكيم برسم السعادة على وجوه المواطنين

الشارقة 24:





أكدت سعادة ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين، تأتي ضمن الاهتمام المستمر من سموه بأبنائه وبناته، المواطنين والمواطنات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، ومواصلة لنهجه الحكيم في رسم السعادة على وجوههم، ومنحهم التمكين الذي يحفزهم على مضاعفة جهودهم ومساهمتهم في التنمية الوطنية التي ترسخ قيم الخير والرخاء والازدهار.

وأشارت النقبي إلى أن هذه المكرمة السخية ستعزز بيئة الإبداع والابتكار في العمل الحكومي، وتزيد من قدراته التنافسية، في المحافظة على الكفاءات البشرية المواطنة، واستقطاب المزيد منها كي تأخذ دورها في نهضة وتطور مجتمعها، مضيفة أن الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي ظل دائماً ركيزة أساسية في رؤية الشارقة، ومحركاً لتحقيق الإنجازات الحكومية الرامية في مجملها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وفقاً لأفضل المعايير الدولية.