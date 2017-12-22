خالد بن صقر القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تحقق "السعادة المجتمعية"

الشارقة 24:

تقدم الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، بأسمى آيات العرفات والامتنان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه لأبنائه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بقيمة 600 مليون درهم.

وصرح بأن قرار زيادة رواتب الموظفين المواطنين لحكومة الشارقة يترجم مدى حرص سموه على توفير حياة مستقرة لأبنائه المواطنين، وتوفير سبل الحياة الرغيدة، لاستكمال مسيرة الاستثمار في الإنسان.

وأوضح أن مثل هذه المكرمات تحفز الموظفين لبذل المزيد من الجهود لمواصلة النهوض بالإمارات حاضراً ومستقبلاً، وتحقق السعادة المجتمعية، لمواصلة مسيرة التنمية، إذ أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن والاستثمار فيه يعد من أهم أسباب رفعة الوطن.