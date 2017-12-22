سلطان الشرقي: هدية حاكم الشارقة أثلجت الصدور ونشرت الفرح في كل بيت

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



أكد سعادة سلطان الشرقي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين كانت بمثابة هدية أثلجت الصدور.



وأضاف الشرقي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن صاحب السمو حاكم الشارقة يحمل رسالة مفادها أن الإنسان أولاً، وتؤكد تلك الرسالة مبادرات سموه التي لا تنتهي والتي يستهدف دوماً من خلالها تحقيق السعادة لأبنائه المواطنين.



ورأى الشرقي، أن سموه كان حريصاً كعادته على أن يعم الخير الجميع على حد سواء، فنالت مكرمته الموظفين من الدرجات الدنيا والمتوسطة والعليا، وصولاً لتعديل أوضاع المتقاعدين.



واعتبر الشرقي، أن هذا التكامل جعل من خبر اليوم مفاجأة تسلل من خلالها الفرح والسرور إلى كل بيت في ربوع الشارقة المشرقة.



وتوجه الشرقي بالدعاء الى الله عز وجل أن يحفظ حاكمنا ووالدنا ويجزيه عن وطنه وشعبه خير الجزاء.