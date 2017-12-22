بلدية دبا الحصن تنظم فعالية الماراثون على الممشى المطاطي لكبار السن

الشارقة 24:



قامت بلدية مدينة دبا الحصن، وبالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية فرع دبا الحصن والمركز الصحي بدبا الحصن، بتنظيم فعالية الماراثون على الممشى المطاطي لكبار السن في الحديقة العامة بدبا الحصنـ شارك فيها أكثر من 30 متسابقاً وعدد من الدوائر الحكومية في المدينة.



وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات، حيث بدأت بمسابقة المشي على الممشى المطاطي، وتلتها مسابقات ترفيهية لكبار السن، كما شملت سوالف الذكريات القديمة واختلافها عن الحاضر مما أدخل السرور والفرحة على قلوبهم والحنين إلى حياتهم السابقة مستذكرين نشاطهم وحيويتهم في ذاك الزمان، وتطرقوا إلى الحديث عن الزراعة والبحر وكيفية تدبير أمورهم رغم كل المعاناة التي واجهتهم.



وأكد مدير بلدية دبا الحصن، أن الهدف من الفعالية هو تعميق التواصل وتعزيز الترابط مع كبار السن تثميناً لعطائهم النبيل، ولأنهم يمثلون إحدى شرائح المجتمع المهمة، كما أن للفعالية من أهمية في كسر عزلة كبار السن وإعادة دمجهم في المجتمع عبر أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة تتناسب مع ميولهم المختلفة.



وقال: "يمضي كبار السن أوقاتهم وحيدين في منازل يعيشون فيها بمفردهم أو مع أبنائهم الذين يعملون لساعات طويلة، وتحيط هذه الوحدة كبار السن بمجموعة من المشاعر السلبية، مثل أن يعتقدوا أن دورهم في الحياة انتهى، أو أنهم غير مرغوب بهم في الفعاليات الاجتماعية، وحتى إذا رغب أحدهم في الخروج، يحول دون ذلك حالته الصحية في بعض الأوقات، وعدم قدرته على التنقل وحيداً أو حاجته لوجود مرافق، إننا مستمرين بتقديم مزيد من البرامج والأنشطة الترفيهية لكبار السن ".



وفي الختام، كرم سعادة طالب عبد الله صفر اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن جميع كبار السن الذين شاركوا في المارثوان، مما أدخل البهجة إلى نفوسهم.