خالد الغيلي: حاكم الشارقة يضرب أروع الأمثلة في معاني الحكم الرشيد

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



أكد سعادة خالد الغيلي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يضرب أروع الأمثلة في معاني الحكم الرشيد.



وأضاف الغيلي في تصريح لـ "الشارقة 24" أن قرارات صاحب السمو حاكم الشارقة بتعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين على الكادر المحلي، تعد تاريخية من قائد فذ يعمل دائماً وأبداً لتحقيق كل الخير لأبنائه المواطنين.



ولفت الغيلي، إلى أن أيادي صاحب السمو حاكم الشارقة البيضاء تحنو على الجميع، إدراكاً منه أن الثروة الحقيقية تكمن في استنهاض طاقات البشر وشحذ الهمم لمزيد من العمل والبذل لتحقيق الغاية الأسمى وهي سعادة المجتمع كافة واستمرار عجلة التنمية المستدامة.



واعتبر الغيلي، أن أسمى آيات الشكر والتقدير للقائد الوالد، لا توفي ما يبذله من جهود مضنية في سبيل إسعاد الناس وجبر خواطرهم، ودفعهم إلى الارتقاء بأنفسهم على الصعيدين العلمي والعملي.