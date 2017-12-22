أحمد الجراح: مكرمة حاكم الشارقة لفتة أبوية سخية أدخلت السرور على النفوس

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



قال سعادة أحمد الجراح عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي الحكومة، بمثابة لفتة أبوية سخية أدخلت السرور على نفوس أبناء الإمارة.



وأشار الجراح خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة شغله الشاغل وهمه الأول هو كيف يعيش المواطن حياة هادئة سعيدة بعيدة عن الهموم والضغوط حتى يتفرغ لخدمة وطنه وبناء عائلة قائمة على الاستقرار حتى تفرز لنا أجيالاً صالحة.



وأضاف الجراح: "إن مكرمة سموه أدخلت الفرح والسرور على نفوس الجميع، فلا توجد عائلة إلا وطالت أحد أفرادها هذه المكرمة، سواء كان هذا الفرد موظف أو متقاعد في حكومة الشارقة".



وفي الختام ابتهل الجراح إلى الله عز وجل، أن يبارك في صاحب السمو حاكم الشارقة ويطيل في عمره ويمنحه الصحة والعافية وأن يقدرنا كشعب على رد جزء من مكارمه.