طالب صفر: مكرمة حاكم الشارقة تلبي احتياجات المواطن وصولاً للرفاهية الكاملة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



اعتبر سعادة طالب صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي الحكومة تلبي احتياجات المواطنين وصولاً لتحقيق الرفاهية الكاملة.



وأضاف صفر في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن صاحب السمو الحاكم حريص على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين عبر توفير مقومات العيش الرغيد الذي يحقق لهم الأمن والطمأنينة.



ووصف صفر مكرمة سموه بغيض من فيض يغمرنا به سموه كل يوم، لافتاً إلى أن مبادرات سموه لا حصر لها وتتمحور جميعها حول بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة له وتوفير كافة احتياجاته.



ورأى مدير بلدية دبا الحصن، أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة اليوم تنعكس بشكل حتمي على معدلات الإنتاج كما تخلق الحافز لدى الموظفين على الارتقاء والتطور العلمي والمهني.