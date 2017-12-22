خلفان الذباحي: مبادرات حاكم الشارقة تحقق السعادة والرفاهية للمواطنين

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



توجه المهندس خلفان بن عيسى الذباحي مدير بلدية مدينة كلباء، بخالص الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه السخية بزيادة رواتب ومخصصات موظفي الحكومة.



وقال الذباحي إن مكرمة سموه أثلجت الصدور وأدخلت الفرح والسرور على نفوس المواطنين كافة.



ولفت الذباحي إلى أن المكرمة من شأنها تعزيز وإرساء مرتكزات أكثر تأثيراً في منظومة العدالة الاجتماعية، كما من شأنها دفع الموظفين لمزيد من البذل والعطاء.



وأكد مدير بلدية كلباء أن مبادرات صاحب السمو الحاكم كما عودنا دائما، تهدف إلى التخفيف عن أبنائه مشاق الحياة، وتحقق لهم السعادة ورفاهية العيش.