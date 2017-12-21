انطلاق فعاليات مهرجان البطائح الشعبي 3

الشارقة 24:



افتتح سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات مهرجان البطائح الشعبي 3 لعام 2018، بحضور سعادة سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة حران مبارك الحزيعي رئيس المجلس البلدي وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة والشارقة وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان البطائح الشعبي، وعلي سالم بالرشيد، ومحمد الطنيجي ممثلاً عن مصرف الشارقة الإسلامي وعدد من المسؤولين وأعيان منطقة البطائح والشركات الراعية والداعمة والجمهور اللجنة العليا المتظمة لمهرجان البطائح الشعبي 3 .



وتجول العويس وكبار المسؤولين في كافة أرجاء المهرجان مروراً بجناح الأسر المنتجة والجهات الحكومية المشاركة وخيمة نادي البطائح الثقافي الرياضي وما تقدمه من مبادرات مجتمعية وأنشطة، وألقى سالم النار الشحي كلمة عبر فيها عن التلاحم المجتمعي وأهمية مثل هذه المهرجانات التي تقدم فعاليات متنوعة لكل أفراد الأسرة وخيمة مبادرات عام زايد ومعرض مسيرة وطن الذي يحتوي على 46 صورة منذ عام 1971 كل صورة تحكي قصة إنجاز للوطن وبعدها بدأت مراسم الافتتاح على مسرح المهرجان بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم وكلمة لسعادة عبد الله سلطان العويس أعرب فيها عن سعادته بما شاهده في أرجاء المهرجان ومؤكداً دور الغرفة كشريك استراتيجي لمهرجان البطائح الشعبي ومثنياً على المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يقدمها المهرجان ومشيداً بدور اللجنة العليا في دعم مشروع الأسر المنتجة والمعرض الخيري بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومشاركة جمعية الشارقة الخيرية لترسيخ مبادئ العمل الخيري والإنساني واستمتع الجميع بالفقرات الفنية والتراثية التي قدمت على مسرح المهرجان.