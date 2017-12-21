عبيد الطنيجي: مكرمة حاكم الشارقة تعزز رخاء الأسرة الإماراتية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعرب سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه لأبنائه الموظفين في القطاع الحكومي بزيادة رواتبهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.



وأكد الطنيجي أنها تنم عن متابعة ورعاية سموه لأحوال الأسرة الإماراتية وتلمس احتياجاتها وترسخ مسار التنمية والتطور لإمارتنا الباسمة وإن هذه المكرمة السامية سترفع سقف الطموح والإبداع لدى الموظفين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء لخدمة إمارة الشارقة.