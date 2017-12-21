"غرفة الشارقة" تنظم مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية بكلباء 26 ديسمبر

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الخميس مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية، والذي تستضيفه مدينة كلباء وتنظمه الغرفة ابتداء من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بالتعاون مع بلدية كلباء وجمعية صيادي الأسماك بالمدينة.



شهد وقائع المؤتمر الذي عقد بقاعة اجتماعات فرع الغرفة بمدينة كلباء، كل من سعادة علي عبيد الزعابي عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء، إلى جانب خليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة مدير فرع خورفكان، وسلطان عبيد الزعابي منسق عام المهرجان، ومحمد إبراهيم بن شمل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك رئيس لجنة الفعاليات التراثية والعروض البحرية، وممثل عن بلدية كلباء، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، ومحمد الدرمكي مدير فرع الغرفة في مدينة دبا الحصن، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والشخصيات الاقتصادية ورعاة الحدث وممثلي وسائل الإعلام.



وأكد عبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء، حرص مجلس إدارة الغرفة على تنظيم أحداث اقتصادية ذات أبعاد بيئية في مختلف مدن المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، في إطار السعي لتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تبنّي وإطلاق مبادرات تخدم العديد من القطاعات ومجتمع الأعمال بشكل عام وريادة الأعمال والأسر المنتجة بشكل خاص.



واعتبر شطاف أن مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية مبادرة ذات قيمة مضافة للأحداث التي تقام في المنطقتين الشرقية والوسطى، معرباً عن شكر غرفة الشارقة للجنة التنظيمة المشرفة على المهرجان وكافة الجهات التي تتعاون مع الغرفة لإنجاح فعالياته التي ستقام على ساحل المدينة، داعياً الجهور إلى زيارة المهرجان للاستمتاع بفعالياته التراثية والترفيهية والتسويقية المتنوعة والغنية بالأنشطة.



من جانبه، قال خليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة مدير فرع خورفكان، إن تنظيم "مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية" في كلباء يندرج في إطار أجندة عمل غرفة الشارقة التي تتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأحداث الاقتصادية المتنوعة في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة.



وأضاف المنصوري أن المهرجان هو إحدى مبادرات غرفة الشارقة الرامية إلى المساهمة في تنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق الإمارة، والتركيز على المقومات والمزايا التي تزخر بها هذه المناطق والعمل على إبرازها بصورة تخدم المجتمع والاقتصاد بصورة عامة.



وأشار المنصوري إلى أن المهرجان الذي ستحتضنه مدينة كلباء المطلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، من شأنه أن يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال الخاص ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية على الاستفادة من هذا النوع من الأحداث بصورة مستمرة.



من جهته، أشار سلطان عبيد الزعابي منسق عام المهرجان، إلى أن المهرجان يعكس اهتمام وحرص الغرفة على إبراز الوجه الحضاري والتراثي العريق لمدينة كلباء ومنطقة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة بشكل عام، عبر تقديم باقة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية التي من شأنها أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والأنشطة المرتبطة بالبيئة البحرية في هذه المنطقة.



بدوره ، قال محمد إبراهيم بن شمل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، إن مشاركة الجمعية في المهرجان ستتضمن تقديم عدد من العروض الحية للقوارب والمعدات البحرية التراثية والحديثة ولحرفة الصيد وطرقها ومواسمها، بمشاركة صيادين قدامى سيسردون قصصاً عن حرفتهم وأبرز المحطات والمواقف التي مروا بها وقيم التعاون والتعاضد التي طبعت حياتهم في سبيل كسب الرزق.



ويوفر المهرجان مساحة للتجار للاطلاع على منتجات المالح بمختلف أنواعه؛ إلى جانب دوره في ترسيخ التراث الشعبي من المهن والصناعات التقليدية البحرية العريقة التي عاش عليها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وإتاحة المجال للتعرف على منتجات الأسر المنتجة والمتخصصة في بيع منتجات المالح وأدوات الصيد البحري وغيرها، كما يشهد المهرجان مشاركة فرق للفنون الشعبية بعروض فلكلورية من التراث الشعبي طوال أيام المهرجان.