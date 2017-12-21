علي سيف بن يعروف: الاستقرار الأسري ورفاهية المواطن على رأس أولويات حاكم الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ثمن المهندس علي سيف بن يعروف رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية أبنائه المواطنين.

وقال بن يعروف في تصريح لـ "الشارقة 24"، تعقيباً على قرار صاحب السمو الحاكم بزيادة رواتب ومخصصات موظفي الحكومة والمتقاعدين، إن هذا الأمر ليس غريباً على صاحب السمو الحاكم الذي يضع مصلحة أبنائه وراحتهم نصب عينيه بشكل دائم.

ووصف بن يعروف، صاحب السمو، بالحاكم الحكيم صاحب النظرة الثاقبة، حيث يعمل سموه دائماً على الارتقاء بالإنسان وتسخير كافة الإمكانات ليكون آمناً مطمئناً مرتاح البال.

واعتبر رئيس المجلس البلدي أن مكرمة سموه اليوم ينبغي أن تكون حافزاً لمزيد من العمل والعطاء لرد الجميل لحاكمنا المعطاء وإمارتنا الخيرة.