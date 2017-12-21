خالد بن بطي: مكرمة حاكم الشارقة تدعم جهود تنمية الأسرة والمجتمع

الشارقة 24:

تقدم سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن سموه دائم الاهتمام باحتياجات سكان الإمارة الباسمة يلبي تطلعاتهم وآمالهم بما يؤمن لهم الاستقرار الأسري والنفسي وسبل العيش الكريم، كما تمثل الزيادة استثماراً ناجحاً وأكيداً للموارد البشرية في إمارة الشارقة والذي يعد من أهم عوامل تقدم ونهضة المجتمع.

واستشهد سعادته ببيت من الشعر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يقول فيه:

"نم قرير العين جافاك الضنا وكن غض الطرف لأيام العنا" والذي يوضح حرص سموه الكريم على تحقيق آمال وتطلعات أبنائه وتحويلها بكل الوسائل والإمكانيات إلى واقع كريم وحياة رغدة مستقرة من شأنها أن تعود بالخير والنفع وراحة البال على المواطنين، مبيناً أن مبادرة سموه الكريمة تسهم كذلك في تعزيز قيم الولاء والمواطنة وتوطد قيم الترابط والتراحم بين فئات المجتمع، راجياً المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يبقيه على الدوام ذخراً لوطنه وشعبه.