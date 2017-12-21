عائشة سيف: مكرمة "زيادة الرواتب" ليست غريبة على حاكم الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قالت عائشة سيف الخاجة، مستشار تربوي عضو جمعية الإمارات للمتقاعدين، إن مكرمة زيادة رواتب الموظفين المواطنين لحكومة الشارقة، ليست بغريبة على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب الأيادي البيضاء السخية صاحب القلب الحنون؛ هكذا هو سموه دائماً يفاجئنا بسلسلة من المكارم السخية.. التي تسعد مواطني الإمارة؛ فوالدنا سلطان الخير والسعادة.. سلطان الأب والحنان؛ دائماً يحرص على إسعاد أبنائه المواطنين وتوفير الحياة الكريمة والعيشة الرغيدة والاستقرار النفسي والأمن الوظيفي لهم.

وأضافت: لقد تلقينا خبر هذه المكرمة الرائعة بمزيد من الفرح والسعادة حيث أثلج هذا القرار السامي صدور جميع المواطنين الموظفين في الإمارة، الذين على رأس عملهم، والمتقاعدين، الذين هم ربما أسعد بهذه المكرمة... فهم ثقتهم كبيرة بالله ثم بوالدهم صاحب القلب الكبير؛ سلطان الخير والسعادة، الذي لا يدخر وقتاً أو جهداً أو مالاً من أجل إسعاد أبنائه المتقاعدين؛ فهو يشعركثيراً بهم وبالمسؤوليات الكبيرة التي على عاتقهم.

واختتمت عائشة سيف حديثها قائلة: يعجز اللسان عن شكر صاحب السمو الحاكم الذي مهما سطرنا له من كلمات الشكر والتقدير على مكرماته الغالية السخية التي يمنحها لأبنائه على طبق من ذهب دائماً بين حين وآخر.. لن نوفيه حقه.