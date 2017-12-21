يوسف السويجي: مكرمة سلطان الخير تعزز الاستقرار المعنوي والمادي بالإمارة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تقدم سعادة المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بأسمى آيات العرفات والامتنان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه لأبنائه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بقيمة 600 مليون درهم، التي تنبع من حرص سموه الدائم على توفير الحياة الكريمة لأبنائه، لاسيما موظفي الحكومة لما يبذلونه من جهود مخلصة لرفعة الإمارة والدولة ككل.

وقال السويجي إن سلطان هو الأب، والمعلم القائد، والإنسان صاحب الرسالة، الذي يضع الإنسان وسعادته محور اهتمامه، فالارتقاء بالمواطن هو شغله الشاغل دوماً، وتحقيق الاستقرار المعنوي والمادي وسعادة أبناء الإمارة هو ما يسعى له سلطان الخير من خلال كافة مبادرات ومكرمات سموه المستمرة.

حيث إن القرار سوف يكون له دور كبير وفاعل في دعم استقرار حياة موظفي الحكومة وتوفير سبل الراحة والعيش الرغيد لأسرهم، مشيراً إلى أن هذه المكرمة من شأنها أن تمثل حافزاً ودافعاً قوياً لجميع أبناء الشارقة لبذل مزيد من الجهد والعطاء للمساهمة في النهضة الحضارية التي تشهدها الشارقة ومن ثم المساهمة في رفعة دولة الإمارات.