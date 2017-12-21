خالد عمر المدفع: مكرمة حاكم الشارقة أدخلت السرور إلى كل بيت بالإمارة

الشارقة 24:

قال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، "شمس"، في تصريح بخصوص مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة: "في الحقيقة، لقد اعتدنا على تلك المكرمات السخية والمهمة والنبيلة التي يقدمها لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واليوم، تجلت أمام الجميع مكرمة جديدة، أضفت أجواء رائعة من الفرح والسرور على كل بيت في إمارة الشارقة، فقد وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، بدءاً من الأول من يناير 2018، لنودع عاماً بكل فرح ونستقبل عاماً جديداً بفرح وهمة عالية من أجل المزيد من العطاء والعمل والجد والاجتهاد، فمثل هذه المكرمة تعمل على تشجيعنا وتحفيزنا من أجل بذل المزيد من الجهد لما فيه مصلحة إمارة الخير والفرح، الإمارة الباسمة الحافلة بالمحبة والعلم والمعرفة والثقافة والتي تقطر فرحاً وإنسانية.

ننتهز هذه المناسبة لنسجل وفاءنا بأحرف من ود واحترام ومحبة ونور ليصل إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، ولنضيف هذه المكرمة المليئة بالكرم لسجل كرم سموه الكبير، ونرفع لسموه أسمى وأنبل آيات المحبة والتقدير والولاء، والعهد على أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أرقى محطات وعناوين النجاح والتميز والإبداع.

إن هذه المكرمة تُجسد مدى وعمق جهود سموه من أجل الوصول للاستقرار الأسري ورفع المستوى المعيشي ومواكبة متطلبات الحياة من أجلنا ومن أجل مستقبل أبنائنا، وتتطلب منا أن نكون عند حسن ظن سموه، نعمل بكل تفانٍ وإخلاص بما يحقق أهدافنا من أجل ديمومة الخير والفرح والنجاح في إمارة الخير والثقافة والمعرفة، الإمارة التي تقطر محبة وسعادة وإنسانية.