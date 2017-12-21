خالد جاسم المدفع: قرار زيادة الرواتب يعكس الاهتمام اللا محدود لحاكم الشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: يعكس قرار زيادة رواتب الموظفين المواطنين لحكومة الشارقة الاهتمام اللا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الذي يضع الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة وسبل الراحة لأفراد المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية والاستراتيجية.

وأضاف: كلنا ثقة بأنّ القرار السامي يمهد الطريق أمام ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في تمكين القدرات البشرية المواطنة القادرة على العطاء والتميز، باعتبارها الأساس في مسيرة البناء والنهضة والريادة.