عصام بن صقر: حاكم الشارقة يعمل بشكل متواصل على رعاية أبنائه المواطنين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحرص على توفير الحياة الكريمة لمواطني إمارة الشارقة، ويعمل بشكل متواصل على رعاية أبنائه ودعمهم بما يتناسب وظروف ارتفاع مستوى المعيشة.

جاء ذلك تعليقاً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بزيادة رواتب مواطني الإمارة، مؤكداً أن المكرمة أكدت أن سموه يبحث بشكل متواصل تطلعات مواطني الإمارة بما يبعث البهجة في نفوسهم ويسهم بشكل كبير في مواصلة مسيرة التنمية التي تمضي فيها الإمارة.