عائشة خالد القاسمي : مكرمة حاكم الشارقة ترتقي بالواقع المعيشي للمواطن

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تقضي بزيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة، تضاف إلى سلسلة المكرمات التي يحرص سموه على تقديمها لأبنائه المواطنين حرصاً منه على الارتقاء بواقعهم المعيشي وتعزيز مستويات الأداء الوظيفي التي يقدمونها في مختلف القطاعات.

وأضافت مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة - في تصريح بمناسبة صدور قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة - إن قراراً كهذا من شأنه أن يسهم في مواصلة مسيرة البناء والنهضة التي تسير بها إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو تدعيم أبناء الإمارة بما يخوّلهم من المضي قدماً في تحقيق إبداعاتهم ومواصلة إنجازاتهم الكبرى ارتقاء بالإنسان الذي يحرص صاحب السمو حاكم الشارقة كل الحرص على رفده بجميع المقومات التي تسهم مساهمة فاعلة في صقل مهاراته وخبراته، ذلك أنه يؤمن بكون الإنسان حجر الأساس في النهضة المجتمعية وعليه فإن بناء الإنسان من بناء الوطن بما يعكس رؤية استراتيجية شمولية يمضي في ترسيخ ثوابتها بحكمته وبصيرته المتقدة .