سعود المزروعي: سعادة المواطن محور اهتمام قيادتنا

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

اعتبر سعادة سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة، لفتة كريمة تعكس قرب الأب من أبنائه المواطنين ومكرمة من مكارم سموه التي لا تنتهي ولا تنقطع وهي ترجمة لحرص سموه الصادق على إسعاد أبناء الإمارة وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وأكد المزروعي أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي أدخلت السعادة على صدور مواطني الإمارة هي ثمرة من ثمار الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وانعكاس مباشر لمسيرة التنمية والتقدم الحاصل والتي تصب عوائدها دائماً في تحقيق الرفاهية والازدهار ورغد العيش لأبناء الإمارة.

وقال إن أبناء الإمارة اعتادوا على اهتمام سموه بقضاياهم وحرصه على متابعة شؤونهم عن قرب وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة انطلاقاً من قناعته بأن كل مشاريع التنمية هدفها ومحورها سعادة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم والاستثمار في طاقاتهم وتطوير إمكاناتهم باعتبارهم أولوية الأولويات والثروة الحقيقية للوطن.