صلاح سالم المحمود: حاكم الشارقة الخير والبر والوفاء

الشارقة 24:

قال سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بمناسبة قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين بحكومة الشارقة: "صاحب السمو حاكم الشارقة: إن أوامركم السامية اليوم بزيادة رواتب الموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإن توجيهاتكم الكريمة السخية بزيادة مكافآت المتقاعدين، أدخلت السعادة والسرور في قلوب المواطنين جميعاً.

كيف لا وخيرها وبركاتها ستعم كل بيت وكل أسرة... لقد ارتفعت اليوم يا صاحب السمو الأكف متوجهة إلى المولى سبحانه وتعالى بأن يبارك في عمركم ويزيدكم من فضله، ويلبسكم لباس الصحة والعافية والسعادة... إن ما وفقكم الله إليه يا صاحب السمو يدل على ما حباكم الله به من قلب كبير رحيم بار بشعبه وأمته، يتحسس آلامهم، ويتفقد أحوالهم، ويشفق عليهم... لله دركم وأنعم بكم من حاكم همه شعبه، وطموحه إسعاده، والنهوض به.

لكم سجلت من مآثر وكم سطرت من إنجازات وكم أدخلت من السرور والهناء في قلوب أبنائك الذين يبادلونك الحب والوفاء ويرجون لك الخير ويدعون الله أن يبقيك ذخراً لأمتك العربية والإسلامية... وأن يضاعف لك الحسنات ويرفع لك الدرجات ويجزيك الجزاء الأوفى".