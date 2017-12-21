مروان السركال: زيادة الرواتب تؤثر إيجابياً على زيادة معدلات الرفاهية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة تؤكد جهود سموه الكبيرة والواضحة في مسيرة النهضة المجتمعية التي تشهدها الشارقة.

وأضاف أن المكرمة تعكس رؤية ومنهجية سموه الرامية إلى تعزيز قدرات الكوادر الوظيفية في شتى القطاعات الحكومية في الإمارة إسهاما بدفع العجلة الاقتصادية قدما بما يخدم النمو الاقتصادي المتصاعد الذي تشهده الإمارة.

وأوضح السركال أن هذه الخطوة تؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على الريادة والارتقاء بمستويات وجودة الأعمال المقدمة من جميع الكوادر الوظيفية ومن مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وتعمل على توسعة نطاق الاستقرار الاجتماعي وتؤثر بشكل إيجابي على زيادة معدلات الرفاهية من خلال تعزيز القدرة على إنفاق الفرد والعائلة الإماراتية ما يشير بوضوح إلى نظرة شمولية أثرها كبير على بناء الحاضر والمستقبل.