هند بنت ماجد القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تسهم في الاستقرار الاجتماعي لمواطني الإمارة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة إن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع رواتب الموظفين في حكومة الشارقة تأتي انطلاقاً من حرص سموه على تحقيق الاستقرار الاجتماعي لمواطني إمارة الشارقة من خلال تلبية طموحاتهم المختلفة في الحصول على حياة كريمة راغدة بما ينعكس على انتاجيتهم في القطاع الحكومي ويؤهلهم لتطوير قدراتهم المختلفة ويعزز من النهوض بالمسيرة التنموية والاقتصادية التي تعيشها الإمارة والدولة.

وأوضحت الشيخة هند القاسمي في تصريح لها أن هذه المكرمة السامية من سموه تعتبر طريقاً جديداً لفتح أبواب الإبداع والابتكار أمام الأجيال القادمة ليبحثوا عن آفاق أكثر عمقاً نحو التميز والحضور في المجالات الحياتية كافة ليكونوا قادرين على رسم ملامح حاضرهم ومستقبلهم بما ينهض بواقع المجتمع والأمة ويحقق طموحاتهم المختلفة.