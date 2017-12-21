ريم بن كرم: مكرمة حاكم الشارقة تجسد إيمانه بقيمة الإنسان في الحياة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكدت سعادة ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة تجسد في المقام الأول إيمان سموه بقيمة الإنسان في الحياة وحرصه الدائم على تحسين المستوى المعيشي للموظفين المنتسبين للدوائر الحكومية في الإمارة.

وأضافت أن نتائج هذا القرار ستنعكس إيجاباً وبشكل سريع على استمرار النمو المتصاعد الذي تشهده الشارقة في المجالات كافة وذلك لما يقدمه من تحفيز وتشجيع لجميع الموظفين باختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية لتقديم أفضل ما لديهم أثناء مباشرتهم لمهامهم الوظيفية.

ودعت بن كرم تقديراً للفكر الإنساني المعاصر الذي يميز صاحب السمو حاكم الشارقة جميع الموظفين والموظفات الذين شملهم القرار برد جميل صنيع قيادتنا الحكيمة بتقديم المزيد من الأداء الوظيفي النوعي والمتميز الذي ينسجم مع الرؤية الطموحة للشارقة وتطلعاتها الكبيرة لتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.