عبد العزيز المسلم: جوهر نهج حاكم الشارقة يتمحور حول الإنسان والتنمية المستدامة

الشارقة 24:

قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث بمناسبة قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين بحكومة الشارقة: "نحن بكل صراحة لا نستغرب مثل هذه الخطوة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فلا يمكن أن يمر العام الذي نودع أيامه الأخيرة، من دون أن نستقبل العام الجديد بهدية قيمة وثمينة تدخل الفرحة والبهجة على قلوب المواطنين، هذا نهج سموه الذي نعرفه ويعرفه كل من كان قبلنا في مواقع المسؤولية، وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج".

وأضاف المسلم: "إن جوهر نهج وتوجه ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة يتمحور حول الإنسان والتنمية المستدامة والشاملة التي تغطي كل مجالات وقطاعات الحياة، ولذلك نجده دوماً الراعي لكل الأمور، والمتابع لكل التفاصيل بدقة متناهية، والداعم الكبير من أجل خير الإنسان وراحته وسعادته، من خلال توفير أفضل ظروف وشروط العمل، ومن خلال تأمين أفضل الوسائل والسبل والآليات التي تحقق كل أهداف الفرد والمؤسسة والعائلة، ومن خلال دعمه وتشجيعه للموظف المواطن في كل موقع، وما هذه المكرمة التي تأتي في توقيتها المناسب والسليم إلّا واحدة من تجليات حرص سموه على الموظف، والعمل من أجل تأمين كل احتياجاته المادية والعملية والمالية والمعنوية واللوجستية التي تسهم في تحقيقه أفضل مستويات ومراتب النجاح والتميز والإبداع".

وقال المسلم:" نستغل مناسبة هذه المكرمة التي سيتم البدء بتطبيقها مطلع العام المقبل 2018، لنرفع إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، أسمى آيات التهاني والتقدير والشكر الجزيل، الذي يسهر دوماً من أجل راحتنا وسعادتنا وإدخال الفرحة لقلوبنا وأفئدتنا، ويحرص على تقديم كل ما يعزز اقترابنا من أحلامنا بكل ثقة، ومن أجل مستقبل منير وضّاء دوماً. كل الشكر والتقدير هنا والآن ودوماً لصاحب السمو راعي الثقافة والمعرفة والتراث والعلم والمعرفة".