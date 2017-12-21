عبد الله دعيفس: مكرمة حاكم الشارقة تعزز الاستقرار الأسري

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

ثمن سعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على هذه المبادرة التي تضاف إلى مكارمه المستمرة والإنسانية التي تعزز الاستقرار الأسري وتلامس احتياجات المواطنين، إضافة إلى نظرة سموه المواكبة للتطورات الحياتية والتي تهدف دائماً إلى توفير مستلزمات الحياة المعيشية بصورة مميزة للمواطنين، والمبنية على دراسات معمقة ومراقبة حثيثة لاحتياجات المواطن على الدوام.

وقال: "لقد اعتدنا على مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدخل الفرح والسعادة على قلوب المواطنين، حيث يحمل سموه رسالة سامية مفادها صنع الأمل والبسمة على وجوه أبناء الوطن لتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى أن مكرمة سموه جاءت تأكيداً على ديمومة الرؤية الحكيمة والعميقة التي تضع دوماً نصب عينها المواطن ومستقبله وكيفية تحقيق أهدافه وطموحاته وأحلامه".

وأضاف أن مع هذه الهدية الكبيرة التي قدمها صاحب السمو حاكم الشارقة للمواطنين، نبدأ مع العام الجديد بخير وفير وفرح كبير، وسعادة لا حدود لها، لنحلق نحو القمم العالية من أجل تحقيق النجاح تلو النجاح، والاستمرار في رسم البسمة والأمل على وجه كل من يستحقهما، حيث تلقي هذه المبادرة على عاتق الجميع المسؤولية لتحقيق الإنجازات النوعية التي ترتقي بإمارة الشارقة وتحقق رؤيتها المستقبلية بأن تصبح من أفضل المدن العالمية في شتى المجالات والقطاعات.